ИК «Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи в пятницу закроется ниже 2730 п.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 7 июня российский рынок акций в отсутствие драйверов консолидируется. Рублевый фондовый индекс МосБиржи с начала торгов показывает несущественную прибавку и, скорее всего, закроет неделю ниже 2730 п. Долларовый индикатор РТС поднялся на 0,2% до 1323 п.

Наиболее сильно сегодня просели акции МРСК Волги (-11,7%) и Банка Санкт-Петербург (-5,5%) из-за дивидендного гэпа после закрытия реестров под дивиденды.

На внешних площадках преобладает умеренный оптимизм в связи с ожиданиями смягчения политики ФРС США. В центре внимания инвесторов сегодня торговые переговоры между США и Мексикой, а также отчет по рынку труда в США. Китайские площадки закрыты на каникулы. Европа торгуется в зеленой зоне. Тем не менее на развивающихся рынках чувствуется незначительный интерес участников. Нефть Brent торгуется около $62,2 за баррель и, предположительно, продолжит движение в диапазоне $60-65 за баррель в ближайшее время.

Курс доллара США совершает колебания вокруг отметки 65 руб./$. Краткосрочный ориентир по курсу американской валюты – 65-66 руб./$, среднесрочный – 63-66 руб./$. Поддержку ему окажут цены на нефть и сохраняющийся высокий спрос на рублевые активы. Ориентир по курсу евро – 73-74 руб./€.