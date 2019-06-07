Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи в пятницу закроется ниже 2730 п.

7 июня 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 7 июня российский рынок акций в отсутствие драйверов консолидируется. Рублевый фондовый индекс МосБиржи с начала торгов показывает несущественную прибавку и, скорее всего, закроет неделю ниже 2730 п. Долларовый индикатор РТС поднялся на 0,2% до 1323 п.

Наиболее сильно сегодня просели акции МРСК Волги (-11,7%) и Банка Санкт-Петербург (-5,5%) из-за дивидендного гэпа после закрытия реестров под дивиденды.

На внешних площадках преобладает умеренный оптимизм в связи с ожиданиями смягчения политики ФРС США. В центре внимания инвесторов сегодня торговые переговоры между США и Мексикой, а также отчет по рынку труда в США. Китайские площадки закрыты на каникулы. Европа торгуется в зеленой зоне. Тем не менее на развивающихся рынках чувствуется незначительный интерес участников. Нефть Brent торгуется около $62,2 за баррель и, предположительно, продолжит движение в диапазоне $60-65 за баррель в ближайшее время.

Курс доллара США совершает колебания вокруг отметки 65 руб./$. Краткосрочный ориентир по курсу американской валюты – 65-66 руб./$, среднесрочный – 63-66 руб./$. Поддержку ему окажут цены на нефть и сохраняющийся высокий спрос на рублевые активы. Ориентир по курсу евро – 73-74 руб./€.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности (прямой эфир)
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги