ИАЦ «Альпари»: О Японии и курильских островах

Правительство Японии продолжит упорные переговоры с Россией на основе своей базовой позиции, которая заключается в решении территориальной проблемы и следующим за ним заключением мирного договора. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Считается, что в 90-е годы Борис Ельцин был согласен передать курильские острова Японии в обмен на масштабные инвестиции японских банков в ГКО. Проблема дефицита бюджета тогда стояла очень остро. Однако из-за позиции генерального штаба и общественного мнения сделка не состоялась. В текущей ситуации Кремль однозначно не пойдет на компромисс. Да и предложить Японии, чей суверенитет ограничен США, Москве нечего.

Япония однозначно не будет участвовать в глобальных азиатских проектах, таких как единая азиатская валюта и т.д. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан в октябре 2014 года. АБИИ — это восточная альтернатива Всемирному банку (ВБ) и Азиатскому банку развития (АБР). Учредителями банка являются 57 стран. Крупнейшие акционеры — Китай, Индия и Россия. По данным российского МИД, доля этих стран в капитале банка составляет 29,78%, 8,37% и 6,54% соответственно. В общей сложности до 2030 года на развитие инфраструктуры азиатского региона потребуется около $22,6 трлн.

В Китае хорошо помнят зверства японской оккупации во время Второй Мировой Войны. Японская армия нередко применяла против армии Чан Кайши, а также против военных формирований коммунистов оружие массового поражения — химическое и бактериологическое. Некоторые китайские историки оценивают общее число погибших китайцев в 1937-1945 годах в 35 млн.

В Азии у России особая и важная роль. Здесь стоит вспомнить культовое изречение: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы». Россия и только Россия имеет все возможности стать международным гарантом безопасности и фабрикой оборонных технологий для всего незападного мира. Никто больше не хочет разделить судьбу Ирака, Югославии или Ливии. Россия может стать гарантией безопасности для любой страны. Хотите быть в безопасности — дружите с Путиным и покупайте российское оружие за российские рубли.

Мир стоит на пороге глобальных перемен. Москва и Пекин попытались вписаться в западный мир, а после того, как были отвергнуты, создают союз, который должен обеспечить им суверенитет в противостоянии с Западом. И Японии в этом союзе места однозначно нет. Отношение к Токио не больше и не меньше как к «шестерке» США.

Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»: