ВТБ размещает однодневные облигации на сумму 75 млрд. руб. по цене 99,9417% от номинала (доходность 7,10% годовых), период сбора заявок: 15:00-15:30
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ВТБ размещает однодневные облигации7 июня 2019
/ СИА /
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