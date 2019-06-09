Каковы перспективы IPO единорогов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась сессия Сбербанка «Венчурный рынок в 2019–2020 годах: смогут ли единороги выжить после IPO и продолжить свой рост?». Модератором дискуссии выступил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

Спикерами сессии стали генеральный директор CoverWallet Инаки Беренжер, генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков, управляющий партнер Ribbit Capital Ник Костов, генеральный директор SBI Holding Томоюки Нии, генеральный директор Boxed.com Чие Хуанг.

В дискуссии также приняли участие основатель Movenbank, автор книг Бретт Кинг, заместитель генерального директора, инвестиционный директор AO «РВК» Алексей Басов, председатель совета директоров Digital Horizon Алан Ваксман, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк, партнер Fort Ross Ventures Анураг Чандра, председатель совета директоров финансовой группы QBF Роман Шпаков.

Ближайший год обещает быть плодовитым на IPO крупнейших американских и китайских стартапов. Планируется первичное размещение акций более 20 фирм-единорогов, среди которых Airbnb, WeWork, Didi и Uber. Уже вышли на IPO Lyft, Pinterest, Zoom. Однако ожидания оправдываются далеко не у всех: в то время как капитализация одних компаний растет, акции других теряют в цене. Какие факторы определяют динамику стоимости акций и как будет складываться ситуация в дальнейшем? Насколько справедливы рыночные оценки компаний? В каких сегментах можно ожидать наибольшую активность инвесторов?

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня время от основания компании до момента, когда она стала публичной, стало намного больше, ведь компании пытаются найти свою бизнес-модель. И сейчас не столько инвесторы выбирают хорошие компании, сколько хорошие компании выбирают инвесторов».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group:

«Самые большие конкуренты корпораций — это именно стартапы, а не другие корпорации. Мы больше всего боимся стартапов и компаний, которые генерируют высокую лояльность и высокую частоту использования своих продуктов, то есть заставляют проводить как можно больше времени у себя. И боимся моделей дискаунтеров. Наиболее перспективными рынками для выращивания единорогов станут рынки с большим населением и большой его плотностью, быстрым ростом среднего класса и большим количеством инфраструктурных проблем, которые будут успешно решать новые сервисы».

Елена Ивашенцева, старший партнер Baring Vostok Capital Partners:

«С развитием цифровой экономики появились модели, в которых сетевой эффект позволяет очень быстро выращивать компании до большого масштаба. Если вы находите правильную платформенную модель, компания начинает расти сама по себе снежным комом».

Инаки Беренжер, генеральный директор CoverWallet:

«Почти все успешные компании предлагают то, что лучше, быстрее, удобнее аналогов. Чаще всего вы решаете какую-то проблему и делаете это дешевле. Тогда массивное количество клиентов приходит за вашим продуктом. И дальше возникает вопрос, как произойдет монетизация».

Ник Костов, управляющий партнер Ribbit Capital:

«Нужно инвестировать в компании, которые создают новое поведение пользователей. Вы раньше не могли подумать, что можно просто взять телефон и поехать на такси, — вы на улице голосовали. Компании, которые строят фундаментальную инфраструктуру, также являются многообещающими. В Индии правительство построило систему платежей, и сотни миллионов людей получили доступ к банковским услугам со своих телефонов; то же самое касается доставки еды».

Томоюки Нии, генеральный директор SBI Holding:

«Наиболее перспективные регионы для развития единорогов — это Африка и Юго-Восточная Азия, а индустрии — автоматизация и роботизация процессов».

Алексей Катков, управляющий партнер АФК «Система»:

«Оценки единорогов сегодня часто завышены, однако новые единороги будут рождаться. Самые перспективные рынки — Индия и Китай».

Чие Хуанг, генеральный директор Boxed.com:

«Я считаю, что оценки стоимости единорогов справедливы. Это вопрос горизонта инвестирования. Если посмотреть на отчетность компаний в моменте, то, может быть, оценка завышена. Но с точки зрения того, как мир трансформируют технологии, оценка однозначно вырастет — не у всех, но у большинства. Это более долгосрочная перспектива, и с этим подходом стоит инвестировать».