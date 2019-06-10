Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 64,7919 руб/доллар США и 73,2148 руб/евро

10 июня 2019
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,7919 руб.
  • 1 евро - 73,2148 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,4570 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2476 р. (0,38%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0457 р. (0,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6708 р. (0,71%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Объемы строительства жилья упали в ожидании перехода отрасли на проектное финансирование
К эскроу-счетам готовы на треть
И метр такой дорогой. Цены на новостройки продолжают расти на фоне отмены «долёвки»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги