ИК «Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции ТРК и ОКС

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 10 июня российский рынок акций демонстрирует боковую динамику. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов консолидировался вокруг уровня 2730 п. Долларовый индикатор РТС прибавил около 0,3% и протестировал отметку 1330 п. Возвращение к максимумам сегодня маловероятно. Скорее всего, индексы закроются нейтрально.

В лидерах снижения акции НКНХ привилегированные (-5,4%) и Акрона (-2,3%). 11 июня ожидается закрытие реестра на получение дивидендов от Акрона. В лидерах роста акции ТРК (+9,9%) и ОКС (+9,1%).

Внешний фон оптимистичен в связи с тем, что президент США Дональд Трамп добился письменного соглашения с Мексикой и отложил введение пошлин против этой страны. Кроме того, участники рынков рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США в течение ближайших месяцев в связи со слабостью данных по рынку труда. Котировки на европейских и азиатских площадках растут. В Германии национальный праздник, по случаю которого биржи закрыты.

Спрос на риск заметно улучшился, о чем свидетельствует, в частности, снижение цены на золото до $1330 за тройскую унцию. Индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 0,7%. Тем не менее торговый конфликт США и Китая в обозримом будущем будет создавать напряженность и препятствовать полномасштабному росту рынков, в том числе развивающихся.

Цена на нефть Brent поднялась до $63,4 за баррель, что обусловлено сигналами о продлении сделки ОПЕК+. Заседание в расширенном формате ОПЕК+ запланировано на начало июля. Предположительно, нефть Brent продолжит движение в диапазоне $60-65 за баррель.

Курс доллара США сегодня опустился к 64,7 руб./$. Проведение аукционов по размещению ОФЗ на этой неделе не запланировано. Укреплению рубля могло способствовать восстановление нефтяных цен. Ориентир на текущие дни по курсу доллара США – 64,5-65 руб./$, по курсу евро – 73-74 руб./€.