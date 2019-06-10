ИАЦ «Альпари»: EURUSD - цена корректируется после пятничного ралли

В пятницу, 7 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал до 1,1348 на фоне общего ослабления американской валюты после выхода отчета по рынку труда в США.

Число рабочих мест в американской экономике в мае увеличилось на 75 тыс., тогда как ожидался рост на 185 тыс. Данные показали замедление роста занятости в мае. Показатель за два предыдущих месяца был понижен на 75 тыс. Уровень безработицы составил 3,6% против 3,6% по прогнозам. Уровень участия рабочей силы — 6,8% против предыдущего значения 62.8%. Заработная плата увеличилась меньше, чем ожидалось. Данные усилили предположения о том, что ФРС снизит ставки.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 11:30 Великобритания сообщит об изменение объема ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за апрель.

В 15:15 Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за май, в 15:30 сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель.

В 16:00 Великобритания выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май.

В 17:00 в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель.

Текущая ситуация:

После заседания ЕЦБ и пейролса евро значительно укрепил свои позиции к доллару США. На момент написания обзора евро стоит 1,1304. Сегодня экономический календарь пустой для единой валюты. По прогнозу следовало бы рассматривать снижение до 1,1275 без откатов. Я остановился на другой ценовой модели.

Смотрите, откат составил почти 45 градусов. Он совпадает с трендовой линей. Поддержка серьезная, значит, на покупках стоит ожидать отбоя цены вверх. Классический технический анализ ведь этому учит. После восстановления 1,1320 жду пробоя трендовой линии и снижения пары до 1,1290. В моменте цена может удариться об нижнюю линию канала (пунктирные линии).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»