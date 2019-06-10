«Фридом Финанс: Индекс S&P500 направился к 2900 пунктам

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс:

Торги 7 июня американский фондовый рынок завершил в уверенном плюсе, несмотря на слабые данные по рынку труда. Dow Jones поднялся на 1,02%, до 25983,94 пункта, NASDAQ Composite повысился на 1,66%, до 7742,1 пункта, став лидером роста среди тройки основных индексов. S&P500 прибавил 1,05%, достигнув 2873,34 пункта. Практически все сектора закрылись в зеленой зоне, исключение составили сектор коммунальных услуг (-0,77%) и финансов (-0,19%).

Между тем данные Минтруда США указали на резкое замедление роста числа рабочих мест в мае. Число занятых без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 75 тыс. при прогнозе 185 тыс. Слабые данные по количеству новых рабочих мест усугубило замедление роста зарплат до 3,1% год к году при консенсусе 3,2%. Безработица, как и ожидалось, осталась на уровне 3,6%, минимальном с декабря 1969 года.

Слабая статистика по рынку труда сигнализирует о спаде экономической активности и усиливает вероятность понижения процентной ставки ФРС в текущем году. Тем не менее на заседании 18-19 июня ожидается сохранение ставки на текущем уровне, поскольку для принятия решения по ставке Федрезерву важно дождаться результатов переговоров между США и Китаем на саммите G20, который состоится в конце месяца. В связи с возобновлением переговоров у игроков рынка формируется надежда на разрешение торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Дональд Трамп отложил введение пошлин на импорт из Мексики на неопределенный срок, поскольку стороны достигли письменного соглашения о совместных действиях против нелегальной миграции. Благополучный исход этих переговоров несколько ослабил обеспокоенность по поводу замедления мировой экономики.

Мировые площадки настроены оптимистично. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы торгуются в позитивной зоне. «Индекс страха» VIX снижается. Золото, традиционно выступающее защитным активом, теряет в цене около 1%. Таким образом, аппетит к риску на рынке присутствует, о чем дополнительно свидетельствует ослабление японской иены к доллару США на 0,45% до 108,67. Мы считаем, что предстоящую сессию индекс S&P500 проведет в диапазоне 2850-2900 пунктов.

Минтруда США сегодня выпустит отчет об открытых вакансиях и текучести кадров (JOLTS) за апрель. Согласно прогнозу, число вакансий сократится до 7,240 млн с 7,488 млн, что станет еще одним сигналом о начале спада на рынке труда.

Нефть поднялась к отметке $63,5 за баррель, после того как США решили отложить введение импортных пошлин для Мексики. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что соглашение ОПЕК+, скорее всего, будет продлено на второе полугодие, хотя и с определенными корректировками. Тем не менее замедление спроса на рынке углеводородов препятствует преодолению ценой отметки $65 за баррель. Китай, крупнейший импортер нефти, сократил закупку углеводородного сырья с рекордных 43,73 млн тонн в апреле до 40,23 млн тонн в мае.