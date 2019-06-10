ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в интервале 2700-2800 пунктов

Сегодня, 10 июня, российский фондовый рынок открылся умеренным ростом. На данный момент индекс РТС прибавляет 0,37%, а индекс МосБиржи растёт только на 0,12%. Несмотря на скромные темпы роста, индекс РТС обновил максимум, который последний раз показывал в феврале 2018 года.

Мы прогнозируем, что сегодня индекс МосБиржи проведет торги в интервале 2700-2800 пунктов, а индекс РТС пока не выйдет за рамки значений 1310-1380 пунктов.

В лидерах роста сегодня снова акции компаний электроэнергетики: ОГК-2 (+2,29%), «РусГидро» (+2,15%), «ФСК ЕЭС», ТГК-1 (акции этих компаний дорожают более чем на 1,5% каждая). Динамику хуже рынка показывают акции «Акрона» (-2,24%) и «Магнитогорского меткомбината» (-1,69%).

Всемирный банк сегодня опубликовал доклад о состоянии экономики России, в котором назвал пять главных рисков для российской экономики в текущем году. Это ужесточение антироссийских экономических санкций, резкое падение цен на нефть, ухудшение условий для международной торговли, слишком высокая закредитованность населения и риск не осуществить значимые национальные проекты в области инфраструктуры. По мнению экспертов Всемирного банка, если хоть один из этих рисков наступит в 2019 году, российский ВВП не сможет выйти на темпы роста даже в 1,2% (такой прогноз по экономическому росту в России сделал ВБ в одном из предыдущих докладов по состоянию мировой экономики).

В принципе, все эти риски очевидны, и сложно представить себе, какой из них не принимает во внимание российское правительство. Для страхования таких рисков есть Фонд национального благосостояния, куда поступают нефтегазовые сверхдоходы, а при формировании бюджета правительство принимает во внимание консервативные прогнозы по цене на нефть. Вопросы улучшения инфраструктуры для многих депрессивных регионов России являются болезненными, и там прогресса до сих пор не заметно, особенно в дорожном строительстве.

Однако, на наш взгляд, низкокачественная инфраструктура и сложности в реализации государственных программ по ее совершенствованию связаны в первую очередь с нехваткой инвестиций в эту сферу. Частные инвестиции привлекаются в основном в добычу углеводородов и недвижимость, а совершенствование качества существующих дорог, мостов и строительства новой инфраструктуры во многом зависит от того, сможет ли государство или местные власти найти средства из бюджета. Проблему могли бы решить частные инвестиции, однако, несмотря на оптимистичные новости с ПМЭФ-2019, где было подписано рекордное количество контрактов, достигшее 650, касаются в основном отраслей, где рентабельность высока, в строительство инфраструктуры, особенно в проблемных регионах, частные инвесторы не спешат.

Но проблема недоинвестирования осталась в этот раз за пределами внимания Всемирного банка, который в этом же докладе не упустил случая добавить немного колкостей в адрес РЖД, который, несмотря на свое монопольное положение и связанные с этим издержки, все-таки обеспечивает заказы российскому машиностроению и строительству, а значит, и экономический рост в России отчасти заслуга этого монополиста. Полагаем, что доклад Всемирного банка сегодня немного затормозил рост российского фондового рынка.

Сегодня можно много внимания уделить корпоративным событиям. Так, сегодня пройдут годовые общие собрания акционеров «Норильского никеля», «ТГК-1», и закроются реестры акционеров для получения дивидендов у «ФосАгро» и банка «Санкт-Петербург».

Наталья Мильчакова, ИАЦ «Альпари»