ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки выросли на ожиданиях примирения США с Китаем

В пятницу, 7 июня, на мировые финансовые рынки снова вернулся оптимизм. Российский фондовый рынок не был исключением, хотя рост в пятницу был довольно умеренным. Так, индекс РТС повысился только на 0,46%, а индекс Московской биржи вырос всего на 0,05%. Энергетика разогрела российский рынок акций, в лидерах роста 7 июня оказались акции «Россетей», «РусГидро», «ТГК-1», а также «Полюса». Сильно подешевели акции «МРСК Волги» и банка «Санкт-Петербург».

Фондовые индексы США в пятницу существенно выросли: индекс Dow 30 поднялся на 1,02%, S&P 500 — на 1,05%, а Nasdaq всех обогнал и вырос на 1,66%. Американское деловое издание The Wall Street Journal ознакомилось с письмом одного из сотрудников администрации Белого дома вице-президенту США Майклу Пенсу и нескольким конгрессменам, где сообщалось, что введение санкций против китайской корпорации Huawei создаст проблемы американским корпорациям, работающим в КНР, и поэтому санкции против китайского технологического гиганта необходимо отложить или пересмотреть. Эта новость воодушевила американский фондовый рынок, но ещё больше – фондовые рынки Китая и других стран Юго-Восточной Азии, сегодня с утра азиатские рынки в плюсе.

Полагаем, что на открытии торгов российские фондовые индексы могут выйти в плюс. Индекс РТС покажет колебания в коридоре 1310-1380 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 2700-2800 пунктов.

Нефть сорта Brent на торгах в последний рабочий день недели подорожала на 1,7%, до $62,86 за баррель, а техасская WTI — на 1,8%, до $54,14. Данные Baker Hughes о сокращении количества активных буровых установок за неделю на 11 единиц стимулировали рост цены на нефть. Сегодня ждем по цене Brent $63-64 за баррель.

Полагаем, что рубль с утра откроется укреплением. Наш прогноз по курсу рубля к доллару на сегодня снова 65-66 руб., по курсу рубля к евро также без изменений, на уровне 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, ИАЦ «Альпари»