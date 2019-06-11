ИК «Фридом Финанс»: Спрос на активы развивающихся стран поддерживает рубль

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский фондовый рынок завершает торги 10 июня в зеленой зоне. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил 0,4%, номинированный в долларах США РТС поднялся на 0,7%. Наибольший рост продемонстрировали акции Волгоградэнергосбыта (+16,2%) и ТРК (+11,3%). Среди голубых фишек самый впечатляющий результат показали Русгидро» (+3,2%) и Мосбиржа (+1,6%). Наш прогноз по индексу Мосбиржи на сессию 11 июня: диапазон 2720-2750 пунктов, причем, в отсутствие сдерживающих факторов, не исключаем обновления исторического максимума. По РТС ориентир: 1320-1340 пунктов.

Акции Русгидро прибавили 3,4% на новости о заключении соглашения с Карачаево-Черкесской Республикой о строительстве Красногорских малых ГЭС, что поспособствует увеличению выработки электроэнергии в регионе. Более того, оптимизация водного режима на реке Кубань создаст благоприятные условия для водопользователей, располагающихся вниз по ее течению.

Внешний фон позитивный. Американские площадки открылись ростом более 0,7%, несмотря на продолжающиеся сигналы об ослаблении рынка труда. Сокращение числа открытых вакансий до 7,449 млн при прогнозе 7,479 млн укрепляет надежды инвестсообщества на понижение ключевой ставки ФРС во втором полугодии. Еевропейский рынок акций закрывается в зеленой зоне.

Нефть торгуется около $63 за баррель. Дальнейшее восстановление котировок сдерживается напряженностью между США и Китаем, а также неопределенностью по поводу продолжения соглашения между Саудовской Аравии и России об ограничении добычи во втором полугодии. Коридор по нефти на текущей неделе составляет $60-65 за баррель.

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару на 0,2% и торгуется возле отметки 64,7 на фоне восстанавливающегося спроса на активы развивающихся стран. Индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 0,7%. Однако слабая нефть ограничивает дальнейшее укрепление рубля. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 64,5-65,5, среднесрочный: 64-66. Прогноз по EUR/RUB на текущую неделю: 73-74.