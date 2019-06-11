Финам: Сбербанк после отсечки - что с ним делать?

Юлия Афанасьева, аналитик ГК «ФИНАМ»:

В понедельник бумаги «Сбербанка» последний день «торгуются с дивидендами» и самый популярный вопрос: «Что с ними делать»?

Об этом спрашивают как спекулянты, так и инвесторы. Причем, боятся провала после отсечки даже долгосрочники.

Господа, если ваша стратегия заставляет вас напрягаться от события, которое случается раз в год – это большая проблема.

Дивидендная отсечка может мне продиктовать размер будущей позиции. Но она никак не может диктовать мне, купить или продать.

Клиентам, которые все-таки настаивают на отыгрыше дивидендных тем, я рекомендую иметь данные о поведении бумаг от пика дня отсечки (дня, когда можно в нее попасть, учитывая режим биржевых расчетов Т+2) до дня, когда он повторяется. Это немного противоречит классической статистике, которая рекомендует рассчитывать данные от закрытия торгового интервала. А то вдруг вы сидели весь день, а потом вас укусил «бешенный бык» и вы купили по пику дня, пока можно попасть в реестр?

Какие именно данные я привожу:

1) Когда в среднем повторяется пик дня отсечки? (сколько дней приходится ждать, чтобы без учета дивидендов вернуть свое, если купил по пику).

2) Максимальное среднее отклонение вниз от пика дня отсечки до момента восстановления котировок.

3) На какой день в среднем формируется это дно.

4) Средний размер гэпа после отсечки (или последнего дня, когда в нее можно попасть).

5) Сравниваем размер дивиденда с рисками.

6) Где возможно, мы рассчитываем поведение бумаг до дивидендной отсечки от Совета директоров.

Приведу вам данные для обеих бумаг «Сбербанка».

Если вам не повезло, и вы купили обыкновенные акции «Сбербанка» на пике дня отсечки, то в среднем по данным с 2002 года вам придется потерпеть убыток в 12,45%, по привилегированным - 12,1%. Средний срок восстановления обыкновенных акций к пику дня отсечки – 65 дней, привилегированных – 75 дней. Дно в среднем устанавливается по обыкновенным акциям – на 23, по «префам» – на 24 день. Средний размер постдивидендного гэпа по «обычке» – 1,4%, по «префу» - 1,8%.

Сегодня вы вряд ли успеете понять, как умело распорядиться данной информацией. Пусть она будет у вас на будущее, и для бумаг «Сбербанка», и для иных эмитентов. Выбор за вами, верить слухам и жить предубеждениями, или провести простые расчеты, и быть на голову выше многих на рынке.