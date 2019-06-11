Финам: «МРСК Центра и Приволжья» — лучшая дивидендная история в секторе

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций сетевой компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Компания сохраняет достаточно высокую операционную рентабельность в сравнении с историческими показателями и отраслью, поддерживает высокие дивидендные платежи, отмечается в исследовании. Аналитики подтвердили рекомендацию «Покупать» по акциям «МРСК Центра и Приволжья», оценивая потенциал роста бумаг компании на уровне 34% в среднесрочной перспективе.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс. кв. км. с населением 12,8 млн. чел. Протяженность линий электропередач превышает 271 тыс. км, общая мощность энергообъектов превышает 42,2 тыс. МВт.

Отчетность компании за I кв. 2019 г. оказалась в рамках ожиданий, показав снижение прибыли на 20%, до 3,4 млрд руб. на фоне опережающего роста крупных операционных затрат – амортизации, расходов на передачу электроэнергию, оплату потерь. Инвестпрограмма в 2019 году может быть увеличена на 54% - до 18,8 млрд. руб. по РСБУ, в том числе в связи со сделками по консолидации активов в Удмуртии. Эти вложения выступят дополнительными расходами к инвестиционной программе, но в перспективе увеличат производственный потенциал. Волна капвложений и потребность в оборотном капитале ухудшит показатели денежного потока, прибыли и ликвидности в этом году, но аналитики рассматривают это как временное явление и ожидают улучшения показателей с 2020 года.

В 2018 году компания приняла новую дивидендную политику, типовую для «дочек» ПАО «Россети». Дивидендная база определяется как 50% от скорректированной прибыли по РСБУ или МСФО, которая окажется больше. В этом сезоне акции «МРСК Центра и Приволжья» предлагают лучшую дивидендную доходность в отрасли — на уровне 14,4%.

«Дивидендная история поддержит интерес к компании. Прогноз по дивидендам за 2019 г предполагает снижение выплат на 20% до 0,0326 руб. на фоне меньшей прибыли и увеличения инвестиций, но доходность 11,5% мы считаем привлекательной для МСРК Центра и Приволжья. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям ПАО «МРСК Центра и Приволжья», но понижаем целевую цену с 0,43 до 0,38 руб., оценивая потенциал роста на уровне 34% в среднесрочной перспективе», — говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых.