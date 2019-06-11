ИАЦ «Альпари»: Дивидендная доходность акций «Сбербанка» составит 6,44%

Акции «Сбербанка» сегодня могут притормозить биржевой рост. С сегодняшнего дня бумаги торгуются без дивидендной поддержки — закрытие реестра для получения дивидендов по этим акциям назначено на 13 июня, но здесь учитывается завтрашний выходной, поэтому все сдвигается на день вперед.

Исторически считается, что ценная бумага серьезно падает после дивидендной отсечки, но тот же исторический срез показывает, что зачастую гэп вниз не превышает 1,5% для обыкновенной акции. Бывает, что бумага проваливается глубже, но, значит, тут работает не только фактор отсечки.

Что со «Сбербанком»? Накануне акции торговались около 250 руб., сегодня могут снизиться в область 243-245 руб., но вряд ли ниже, если только не подключатся внешние катализаторы. Не стоит бояться дивидендной отсечки, если бумага не была куплена накануне на пиках.

Дивидендная доходность обыкновенных акций «Сбербанка» оценивается в 6,44 руб., это примерно 16 рублей на акцию. По привилегированным бумагам доходность кажется немного выше, около 7,3%, но это те же 16 руб. на ценную бумагу.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»