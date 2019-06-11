Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Тенге все еще ищет точку опоры

11 июня 2019

Во вторник, 11 июня, тенге вновь слегка отступает в паре с долларом США. Утренняя сессия проходит около отметки 383,49 тенге/USD, что несколько выше вчерашних уровней. Вполне может быть, что тенге снова реагирует на спад в ценах на нефть — накануне котировки сорта Brent заметно снижались. Кроме того, доллар США частично реабилитировался на мировом валютном рынке после спада ранее, и это тоже может оказывать влияние на позиции казахстанской нацвалюты.

Краткосрочно доллар может оставаться в рамках 383-384,25 тенге, евро — в границах 432-434 тенге, рубль — 5,86-5,90 тенге.

За январь-май 2019 года экономика Казахстана выросла на 4%, сообщил накануне министр национальной экономики РК Руслан Даленов. Инфляция, по расчетам его ведомства, оказалась на уровне 5,3% в сопоставлении от года к году и пока сохраняется внутри целевого коридора 4-6%. За отчетный период заметно расширились инвестиции в сельское хозяйство и строительство — примерно в полтора раза, при этом объем производства в сельскохозяйственном секторе вырос на 3,7%. Инвестиции в промышленный сектор за первые пять месяцев года увеличились на 17,5%.

Добыча нефти чуть снизилась из-за плановых ремонтных работ на производстве, но этот спад был компенсирован активностью в обрабатывающей промышленности.

В целом в экономической ситуации внутри РК пока ничто не настораживает. Некоторые вопросы вызывает последняя волна девальвации тенге, но и здесь положение дел может быстро стабилизироваться.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Время инвестировать. БКС провел в Иркутске конференцию по финансовой грамотности
Онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности (прямой эфир)
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги