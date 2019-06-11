Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июня: 2 767,6201 руб/1 г золота и 30,7200/1 г серебра
11 июня 2019
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 767,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7200 руб.
- 1 грамм платины - 1 664,4000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 816,3601 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,4901 р. (0,81%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4600 р. (1,48%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,7300 р. (0,88%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3099 р. (0,01%).
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