ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 11 июня индекс Мосбиржи не смог удержаться возле достигнутого исторического максимума на отметке 2759,57 пункта, прибавив к окончанию сессии 0,1%. РТС подрос на 0,4%. Завтра российский фондовый рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня России. В четверг прогнозируемый ориентир по рублевому индикатору Мосбиржи составляет 2720-2760 пунктов, по долларовому бенчмарку РТС — 1330-1350 пунктов.

В лидерах роста акции Мультисистемы (+8,6%), Русолова (+5,1%) и Русала (+5,0%). Заявления руководства алюминиевого гиганта в ходе телефонной конференции по итогам финансовых результатов за первый квартал оказали поддержку котировкам акций. На повестку дня вынесен вопрос о выплате дивидендов. Напомню, что компания не выплачивала дивиденды с 2009 по 2015 год из-за долговой нагрузки.

Внешний фон позитивен. Азиатские и европейские площадки завершили торги в позитивной зоне. Американский рынок акций открылся ростом более 0,5%, однако после публикации данных по инфляции немного растерял оптимизм. Индекс цен производителей поднялся на 0,1%, совпав с прогнозом. Однако в годовом выражении индекс PPI продемонстрировал замедление роста до 1,8% с 2,2% месяцем ранее, что вызывает обеспокоенность участников рынка о снижении инфляции в США, что оказывает неблагоприятное влияние на экономический рост страны.

Нефть продолжает колебания возле $62 за баррель в отсутствие драйверов роста, в связи с чем выход из диапазона $60-65 за баррель не ожидается в ближайшей перспективе.

Пара USD/RUB опустилась на 0,3%, до 64,5 на фоне повышения индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets на 0,9%. Триггеров для ухода рубля ниже 64,5 на данный момент не просматривается. Ориентир по курсу рубля к доллару США до конца недели составляет 64-66, к евро — 72-74.



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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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