ИК «Фридом Финанс»: Рынок переходит в консолидацию

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду американский фондовый рынок завершил торги снижением. Высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,38%, до 7792,72 пунктов. Индекс голубых фишек Dow Jones опустился на 0,17%, до 26004,83 пунктов. Индекс широкого рынка продемонстрировал снижение на 0,2%, до 2879,84 пунктов. Наибольшее снижение было отмечено в секторах энергетики (-1,44%), финансов (-0,95%) и технологий (-0,58%).

Макростатистика также не порадовала участников рынка. Индекс потребительских цен в США составил 1,8% в годовом исчислении при прогнозе 1,9%. Замедление инфляции вызывает беспокойство у инвесторов, поскольку это является одним из сигналов торможения экономического роста.

Акции Beyond Meat выросли на 12,6%, несмотря на негативные прогнозы аналитиков, опубликованные днем ранее. Компания сообщила о том, что ее продукция предлагается почти в 4000 ресторанах Tim Horton по всей Канаде, таким образом, компания расширяет свое присутствие на рынке.

Lululemon Athletica представила квартальные финансовые результаты лучше ожиданий аналитиков после закрытия рынка. Выручка составила $782 млн против ожидаемых $755 млн. Между тем прибыль на акцию составила 74 цента против ожидаемых 70 центов. Более того, позитивным импульсом стало повышение прогноза руководства на текущий финансовый год. Ожидается выручка в размере $3,73–$3,77 млрд и прибыль на акцию от $4,51 до $4,58. Акции компании выросли на 5,3%.

Настроения на мировых площадках смешанные. Азиатские рынки закрываются разнонаправленно из-за политических беспорядков в Гонконге. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,4%. В свою очередь, европейские индексы не демонстрируют ярко-выраженную динамику в первой половине торгов. Золото снова растет на 0,3% до $1340 за тройскую унцию, таким образом, аппетит к риску угасает.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Согласно нашему прогнозу, диапазон для индекса S&P 500 в ходе сегодняшних торгов составляет 2860-2900 пунктов.

Также сегодня стоит обратить внимание на статданные по рынку труда. По предварительным оценкам, количество первичных обращений за пособиями по безработице составит 215 тыс., незначительно изменившись по сравнению с 218 тыс. на прошлой неделе.

Нефть прибавляет около 3% после спуска под отметку $60 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказал отчет EIA, согласно которому еженедельные запасы нефти выросли на 2,21 млн при прогнозе увеличения на 480 000 баррелей. Участники рынка начали сомневаться в силе мирового спроса на нефть, в связи с чем выход из диапазона $60-65 за баррель в ближайшее время маловероятен.