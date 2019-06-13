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Курсы валют ЦБ РФ на 13 июня: 64,6314 руб/доллар США и 73,0141 руб/евро

13 июня 2019
ЦБ РФ с 14 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,6314 руб.
  • 1 евро - 73,0141 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,3723 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1156 р. (0,18%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0307 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0605 р. (0,06%).

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