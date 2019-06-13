Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июня: 2 743,4800 руб/1 г золота и 30,4800/1 г серебра
13 июня 2019
ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 743,4800 руб.
- 1 грамм серебра - 30,4800 руб.
- 1 грамм платины - 1 665,6100 руб.
- 1 грамм палладия - 2 874,8799 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,1401 р. (0,87%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2400 р. (0,78%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,2100 р. (0,07%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
58,5199 р. (2,08%).
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