Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июня: 2 743,4800 руб/1 г золота и 30,4800/1 г серебра ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 743,4800 руб.

1 грамм серебра - 30,4800 руб.

1 грамм платины - 1 665,6100 руб.

1 грамм палладия - 2 874,8799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,1401 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,78%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2100 р. (0,07%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,5199 р. (2,08%) .

dims

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/ СИА /

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