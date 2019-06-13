ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2730-2770 пунктов

Российский рынок акций утром в четверг торгуется разнонаправлено. Индекс РТС и индекс МосБиржи в легком минусе. Инвесторов в очередной раз очень беспокоит уход от риска. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2730-2770 пунктов.

Рубль проводит первую половину дня без единой динамики и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,4-64,8, евро/рубль — 72,9-73,4. Евро/доллар – 1,13. Нефть сорта Brent торгуется $61,83, прибавляя 3,10%. Сырье корректируется после провала накануне ниже $60 за баррель.

По информации из деловых кругов, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся 12-13 июня с официальным визитом в Иране, не только будет обсуждать вопрос о поставках иранской нефти, в которых остро нуждается экономика Страны восходящего солнца, но и передаст верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи некий «секретный пакет предложений» от Дональда Трампа по урегулированию двусторонних отношений. Он якобы включает требования о выводе иранских вооружённых формирований из Сирии и допуске американских компаний к нефтяным месторождениям Ирана в обмен на полное снятие санкций.

Это очень похоже на правду — угрожать и торговаться в стиле Трампа. Это в равной степени касается также России и Китая. Именно поэтому мы не ожидаем новых серьезных санкций против России в ближайшее время и, соответственно, обвала акций и рубля. Вместе с тем, торговая война США и Китая, а также негативное решение ОПЕК+, могут обрушить цены на нефть, что станет очень неприятным сюрпризом для России и ее рынков. То есть $30-35 за баррель, возможно, станет новой и скорой реальностью.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»