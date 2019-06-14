ИАЦ «Альпари»: Рубль игнорирует нефтяную волатильность

В нефти сегодня идет мощный отскок, но, как ранее отмечал ИАЦ «Альпари», рубль этого не замечает. Баррель Brent во второй половине дня поднимается на 3,5%, до $62,05, после обновления пятимесячных минимумов и вслед за яркими новостями из Оманского залива. Сегодня стало известно об атаках на два танкера из Норвегии и Панамы. В одном из них перевозились нефтепродукты, и он в итоге затонул, во втором был метанол. Оба танкера везли груз для Японии.

Рынок нефти воспринял эти новости как спекулятивный драйвер для выхода из пикирующего падения, и это, похоже, удалось. Однако другие активы на эти колебания не реагируют никак, видимо, обращают внимание на эмоциональную составляющую и ждут стабилизации.

Большего внимания, как думается, заслуживает подготовительная работа ОПЕК. Здесь идет рассмотрение всех без исключения аспектов, которые могли бы продлить соглашение между картелем и странами-нефтепроизводителями, в него не входящими. Продление документа и, соответственно, продолжение ограничений в мировой сырьевой добыче могло бы стабилизировать баррель Brent в коридоре $60-70.

Ну а пока доллар топчется на месте и торгуется по 64,60 руб., при этом среднесрочный коридор сохраняется в рамках 64,00-66,00 руб.. Евро держится ниже 73,00 руб. и может спуститься к 72,50 руб. без особенных на то оснований.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»