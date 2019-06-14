ИАЦ «Альпари»: В начале торгов при поддержке нефти рубль настроен на рост

Основные западные фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправленно. На этом неоднозначном фоне российский рынок показал умеренный рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,24%, долларовый индекс РТС вырос чуть сильнее, на 0,27%. Среди лидеров роста – «Интер РАО» (+4,54%) и «Аэрофлот» (+2,7%). Американский Dow 30 вырос при этом накануне на 0,39%. Утром пятницы индексы стран АТР не смогли определиться с общим направлением. Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2897 п., что на 0,07% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Внешний фон не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, хотя умеренно растущие утром нефтяные котировки могут склонить чашу весов в сторону роста акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785 пунктов, по индексу РТС — 1335-1360 пунктов.

После трех дней снижения в начале недели в четверг цена на нефть выросла. Торги стартовали с $59,4 за баррель марки Brent, рано утром стоимость сырья успела снизиться к $59,2, после чего перешла к бурному росту и достигла $62,1. Причиной стали инциденты с двумя танкерами в Оманском заливе, в которых США обвинили Иран. К концу дня напряженность в регионе немного спала, и цена опустилась до $60,8. В ночь на пятницу цена опустилась еще сильнее, до $60,3, после чего, к утру, поднялась к $61,2. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,5-61,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-63,3. Сегодня Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число сократилось на 11 единиц, до 789 штук.

А рубль в четверг по отношению к двум основным иностранным валютам повел себя по-разному. По итогам позавчерашнего дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,5800 руб. (+2,25 коп.), а европейская валюта, напротив, снизилась до 72,8150 руб. (-32,25 коп.). Причиной такого разнобоя стала просадка пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1290 до 1,1270. Сегодня умеренный утренний рост нефтяных котировок может поддержать рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,9-65,2 руб., для европейской валюты — 72,1-73,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»