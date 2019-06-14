Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июня: 2 775,7200 руб/1 г золота и 30,7400/1 г серебра
14 июня 2019
ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 775,7200 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7400 руб.
- 1 грамм платины - 1 687,2900 руб.
- 1 грамм палладия - 2 954,8401 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,2400 р. (1,18%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2600 р. (0,85%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,6800 р. (1,30%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
79,9601 р. (2,78%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.