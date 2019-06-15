ИК «Фридом Финанс»: Facebook извлекает выгоду из блокчейн и готов вырасти до $245 за акцию

Visa, Mastercard, PayPal, Uber и другие компании поддержали криптовалютный проект Facebook — Libra. Согласно данным WSJ, каждая из компаний инвестировала $10 млн, что дало им право войти в управление консорциумa. Всего Facebook планирует привлечь около $1 млрд.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Полученные средства планируется направить на создание стабильной криптовалюты, которая будет привязана к корзине фиатных валют, что позволит избежать высокой волатильности, присущей криптовалютам, которые не имеют привязки к материальным активам. То есть данный актив создается не для того, чтобы заработать на его курсовой динамике, а чтобы избежать контроля над безналичными платежами, поскольку все криптовалюты основаны на технологии блокчейн, обеспечивающей децентрализацию параллельно с высокой безопасностью транзакций.

Пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram, которых на сегодня насчитывается 2,4 млрд, смогут оплачивать покупки и переводить деньги друг другу через платформу, представляющую собой своего рода аналог PayPal. На мой взгляд, участники консорциума надеются на выход данного способа безналичного расчета за пределы экосистемы Facebook. Если это произойдет, на рынке появится стабильная криптовалюта, которая позволит осуществлять транзакции из любой точки мира без комиссии, что особенно актуально для развивающихся стран, курсы национальных валют которых подвержены сильной волатильности.

В настоящий момент монетизация Facebook формируется за счет рекламы, а криптовалюта позволит ему выйти на рынок электронной коммерции и получить дополнительный доход в размере $5-10 млрд в течение года после запуска этого сервиса в 2020-м. Facebook формирует вокруг себя экосистему, и его бизнес-модель уже сложно назвать традиционной для социальных сетей. Этот процесс должен оказать поддержку акциям соцсети. Целевая цена по ним к концу 2020 года — $245.