ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи продолжит колебания в диапазоне 2730-2760 пунктов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

На торгах 14 июня индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 2772,06 пункта, но не удержался на нем, потеряв по итогам дня 0,5%. РТС снизился на 0,2%. На следующей неделе рублевый индекс Мосбиржи продолжит колебания в диапазоне 2730-2760 пунктов. Ориентир по долларовому РТС: 1330-1350 пунктов.



В аутсайдерах акции Русолова (-3,1%), Алросы (-1,7%), ЗИЛа (-1,7%). Котировки Россетей выросли на 4,8%, после того как совет директоров утвердил выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 5,9 коп. на обыкновенную акцию. Дивидендная доходность может составить 4,8%.



Внешний фон умеренно негативный. Аппетит к риску в конце недели отсутствует. Европейские площадки завершают торги в минусе. Американские площадки открылись падением, но к середине торгов, после публикации данных по объему промышленного производства, которые оказались лучше ожиданий, начинают восстанавливаться. В мае промпроизводство выросло на 0,4% после снижения на 0,4% месяцем ранее.



Нефть консолидировалась в узком диапазоне $61-62 за баррель. В фокусе участников рынка данные Baker Hughes о количестве активных буровых установок в США. Если оно превысит 975 единиц, нефть краткосрочно попадет под давление. Однако уход цены ниже $60 за баррель маловероятен, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке по-прежнему оказывает поддержку котировкам черного золота.



Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%, что оказало поддержку национальной валюте. Пара USD/RUB ушла под отметку 64,5. Однако считаю, что за рамки среднесрочного диапазона 64-66 ее котировки не выйдут. Из-за ослабления евро пара EUR/RUB опустилась на 0,8%. Однако и для этой пары среднесрочный коридор остается прежним – 72-74.









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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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