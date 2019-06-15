ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль перед выходными

Российский фондовый рынок в пятницу занялся фиксацией прибыли, чему способствовало и некоторое ухудшение внешнего фона. Индекс МосБиржи отступил в область 2738 пунктов, и остается потенциал скольжения к 2725 пунктам, если конъюнктура сохранится тревожной. Индекс РТС выглядит очень прочным, и сегодняшнее снижение к 1341 пункту никого не впечатляет.

Акции «Россетей» демонстрируют потрясающую тягу к повышению, бумага уже пробила верхнюю границу установленного среднесрочного диапазона и готова повышаться далее, в область 1,5 руб.

Решение Банка России снизить сегодня ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, тоже никого не впечатлило. Регулятор за неделю давал соответствующие сигналы, рынок был готов, а Росстат помог с инфляционными цифрами. Сигнал пришел совершенно однозначный: пока ожидания населения по индексу потребительских цен низкие, ставка будет снижаться. Это может быть и раз, и два, ситуация позволяет.

Доллар США несколько отступил внутри дня в паре с рублем, но критичным это снижение не выглядит. Американская валюта к вечеру торгуется около 64,33 руб., в понедельник коридор выглядит логичным в пределах 64,10-64,55 руб., среднесрочный - все тот же, 64-66 руб. за доллар. Евровалюта в начале следующей недели может соскользнуть в область 72,00 руб. без особенных причин.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»