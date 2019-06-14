ИК «Фридом Финанс»: Целевая цена акций Broadcom с учетом рисков торговой войны — $288

Целевая цена акций Broadcom с учетом рисков торговой войны — $288

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Broadcom отчитался о результатах второго квартала. Выручка достигла $5,52 млрд, недотянув до консенсуса 3%, а EPS составила $5,21, чем превзошла прогноз на 1%. Свободный денежный поток в отчетном периоде увеличился на 20%, до $2,5 млрд, но, как считают в самой компании, продолжать наращивать финансовые результаты аналогичными темпами ей не удастся. Менеджмент снизил прогнозы по выручке за 2019 год с $24,5 млрд до $22,5 млрд.

Причиной ухудшения ожиданий стали торговая война и высокая неопределенность, связанная с запретом на продукцию Huawei в США. Huawei — это крупный клиент Broadcom, формирующий 5,4% ее выручки. Из-за проблем с заказами выручка производителя полупроводников в ближайшее время будет сокращаться быстрее, чем кварталом ранее. Однако благодаря уменьшению расходов компания поддержит уровень прибыли, за счет чего свободный денежный поток увеличится на 10% за год.

Топ-менеджмент планирует к концу фискального 2019 года провести обратный выкуп в объеме $8 млрд, чтобы поддержать акции в случае обвального падения. Целевая цена по бумаге Broadcom до конца 2019 года, с учетом рисков торговой войны — $288.