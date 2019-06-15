ИАЦ «Альпари»: Календарь событий будущей недели - парад однообразных решений по процентным ставкам

На следующей неделе ожидается много очень важных событий по всему миру, так что российским трейдерам и аналитикам расслабляться после короткой недели не придется. Темой будущей недели станет принятие рядом центральных банков развитых стран решений по процентным ставкам. А главными героями недели окажутся, по всей видимости, Великобритания и США. Но и Россия также не заставит трейдеров скучать. Не будем интриговать, а раскроем долгожданные подробности.

Понедельник

Понедельник, 17 июня, должен оказаться настолько спокойным, что можно будет ненадолго забыть о целом букете важных событий, который ожидает нас в последующие дни. Пожалуй, единственным значимым событием дня станет публикация ежемесячного отчета Банка Англии по инфляции в Соединенном Королевстве. Напомним, что в апреле инфляция потребительских цен в Великобритании выросла на 2,1% в годовом исчислении, превзойдя показатель марта на 0,2 п.п., но оказавшись ниже прогнозов аналитиков на 0,1 п.п. При этом аналитики дают тревожные прогнозы: по итогам мая инфляция продолжит замедляться, и её рост составит только 2% в годовом выражении. Мы считаем, что от неустойчивого британского фунта стерлингов можно будет ожидать колебаний в диапазоне 1,26-1,27 доллара за один фунт стерлингов.

Вторник

Во вторник, 18 июня, самое важное событие дня должно будет произойти в России. Ожидается публикация данных Росстата по промышленному производству за май 2019 года. Аналитики ожидают, что после мощного «апрельского марша» объемы промышленного производства в России в мае замедлятся до 1,5% в годовом исчислении, что неудивительно в связи с длинными майскими каникулами в текущем году. Не менее важно, чтобы Росстат уже после публикации не отозвал данные, как это уже происходило в апреле. Диапазоны торгов для российского рубля могут составить 64-65,5 руб. за доллар и 72-73 руб. за евро.

Среда

Среда, 19 июня, станет одним из важнейших дней недели по уровню информационной насыщенности. В первой половине дня можно будет ознакомиться со статистикой по инфляции в Великобритании за май. Напомним, что аналитики ожидают замедления темпов инфляции в мае до 2% год-к-году. Чем ниже окажутся темпы инфляции, тем больше шансов на падение британского фунта.

В 21:00 (мск) весь мир будет следить за главным экономическим событием июня – решением ФРС США по процентной ставке. В принципе, сенсаций не ожидается: по прогнозам аналитиков, комитет по открытым рынкам Федрезерва оставит процентную ставку без изменений в 2,5%. В 21:30 (мск) состоится пресс-конференция представителей комитета по открытым рынкам, из которой, вероятно, можно будет узнать ориентиры по дальнейшему вектору денежно-кредитной политики ФРС. От заявлений, сделанных на пресс-конференции, может зависеть направление движения доллара США к мировым валютам.

Четверг

Четверг, 20 июня, тоже потребует пристального внимания трейдеров и аналитиков. С утра своё решение по процентной ставке обнародует Банк Японии. Аналитики ожидают, что с очень высокой вероятностью она останется без изменений, на отрицательном уровне в -0,1%. Более важной станет пресс-конференция руководства Банка Японии, хотя радикальных заявлений об изменении монетарной политики можно, на наш взгляд, не ожидать. С высокой вероятностью японская иена останется в интервале значений в 108-109 иен за доллар США.

В 14:00 (мск) решение по процентной ставке объявит уже Банк Англии. Полагаем, что сенсаций и здесь не произойдет. По прогнозам экспертов, регулятор сохранит процентную ставку на уровне в 0,75%, причем такое решение будет принято комитетом по монетарной политике единогласно. Наиболее интересными должны оказаться сопроводительные комментарии регулятора в пресс-релизе. Глава Банка Англии в этот день выступать с заявлениями не будет, поэтому можно не ожидать, что принятое решение существенно повлияет на курс британского фунта.

Ещё одно важное экономическое событие в четверг ожидается в России. Ближе к вечеру Росстат должен опубликовать данные по российскому рынку труда за май. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в нашей стране в мае должен будет снизиться с 4,7% до 4,6% трудоспособного населения. Данные, если совпадут с прогнозом, окажутся хорошей новостью для экономики, но на курс рубля окажут довольно ограниченное влияние.

Пятница

А пятница, 21 июня, окажется довольно спокойным днём после бурной середины недели. Самым интересным событием дня для финансовых рынков может стать публикация данных по розничным продажам в Канаде за апрель. Аналитики ожидают, что в апреле розничные продажи в целом выросли на 1% к марту после роста в марте на 1,1% в месячном исчислении, а розничные продажи без учета продаж автомобилей в апреле выросли только на 0,9% к марту по сравнению с ростом на 1,7% в марте к февралю. По нашему мнению, на следующей неделе движение курса канадского доллара можно будет увидеть в диапазоне в 1,33-1,34 канадских доллара за доллар США.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»