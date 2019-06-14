ИК «Фридом Финанс»: Рубль укрепился до 64,3 за 1$ на фоне снижения ЦБ ключевой ставки

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 14 июня российские фондовые бенчмарки на умеренно негативном внешнем фоне дрейфуют. Рублевый фондовый индекс МосБиржи консолидируется около 2757 п. Долларовый индикатор РТС балансирует в области 1350 п. с незначительной прибавкой, около 0,3%. Наиболее вероятным кажется закрытие индексов вблизи текущих уровней или чуть ниже.

В лидерах падения акции Роснефти (-2,1%), что связано с прошедшей датой закрытия реестра под дивиденды. Роснефть направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Годовая дивидендная доходность акций компании составляет 7-8%.

Глобальный фон не располагает к покупкам. Спрос на риск остается слабым в свете сохраняющейся напряженности в отношениях США и КНР. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets опустился вниз на полпроцента. Цена на золото выросла почти на 1,2% до $1360 за тройскую унцию, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2%, что в совокупности можно считать косвенными признаками ухода капитала от риска.

Цена на нефть Brent скользнула к $61,3 за баррель, однако в ближайшее время выхода нефтяных котировок из диапазона $60-65 за баррель не прогнозируется. Сегодня выйдут данные Baker Hughes о количестве буровых установок в США, тем не менее участники рынка гораздо больше внимания уделяют перипетиям на Ближнем Востоке.

Рубль укрепился до 64,3 за 1$ на фоне снижения Банком России ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,5%. В целом среднесрочный ориентир по курсу доллара США не изменился и составляет 63-66 руб./$. По курсу евро предполагается движение в области 72-74 руб./€.