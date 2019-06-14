ИАЦ «Альпари»: Уход от риска давит на евро

На торгах в Европе основные валюты остались торговаться в минусе к доллару США. Наибольшие потери несет новозеландский доллар (-0,54%). Пара евро/доллар восстанавливалась до 1,1289, но снова вернулась к 67-му градусу, обновив минимум.

В плюсе торгуется японская йена. Перед выходными трейдеры смотрят в сторону защитного актива, поскольку сохраняется неопределённость в торговом конфликте между Китаем и США. Штаты могут ввести новые пошлины и в отношении ЕС. Ничего личного, это просто бизнес. Также обострилась ситуация в Италии, что может привести к росту уровня неопределенности в еврозоне.

Нервозности трейдерам добавляет нефтяной рынок. Он влияет на сырьевые валюты. В четверг цена повышалась на 3,6% после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вызвало опасения по поводу сокращения поставок сырой нефти. Сегодня цена на нефть тоже торгуется в минусе.

Текущий курс пары евро/доллар составляет 1,1253. Техническая картина противоречивая. Евро подешевел к доллару на растущей кросс-паре евро/фунт. Как только «британец» с долларом нащупает поддержку, евро ускорит падение. Уровень 1,1551 выступит временной поддержкой перед 90 градусом – 1,1233.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»