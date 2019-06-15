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ИАЦ «Альпари»: Тенге остается в слабой позиции

15 июня 2019

Вторая неделя июня оказалась для казахстанского тенге не слишком удачной. Доллар США закрывает пятидневку на уровне 384,18 тенге на бирже KASE. За неделю доллар подорожал на 0,13%, но очевидно, что это просто подтверждение среднесрочного восходящего тренда с началом от 23 мая текущего года.

Для тенге по-прежнему выраженным стрессом является поведение цен на нефть. Баррель Brent в пятницу торгуется по $61,25 и все еще рискует отступить ниже, потому основная часть сырьевых валют сохраняется под давлением.

Выборы в Казахстане состоялись, и теперь от избранной власти будет зависеть, в том числе, и экономическая составляющая. Средний темп роста ВВП Казахстана в 2019 году может составить в пределах 3,0-3,5%, что вполне закономерно, но если удастся перезапустить процесс роста реальных доходов населения, ВВП может выглядеть и динамичнее.

Краткосрочный торговый диапазон по доллару смотрится логичным в пределах 383-385 тенге, по евро - в рамках 433,50-435,00 тенге, по рублю - 5,89-5,99 тенге. Обращает на себя внимание тот факт, что казахстанская валюта нетипично ведет себя в паре с «россиянином» и слабеет активнее обычного.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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