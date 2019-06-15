ИАЦ «Альпари»: Тенге остается в слабой позиции

Вторая неделя июня оказалась для казахстанского тенге не слишком удачной. Доллар США закрывает пятидневку на уровне 384,18 тенге на бирже KASE. За неделю доллар подорожал на 0,13%, но очевидно, что это просто подтверждение среднесрочного восходящего тренда с началом от 23 мая текущего года.

Для тенге по-прежнему выраженным стрессом является поведение цен на нефть. Баррель Brent в пятницу торгуется по $61,25 и все еще рискует отступить ниже, потому основная часть сырьевых валют сохраняется под давлением.

Выборы в Казахстане состоялись, и теперь от избранной власти будет зависеть, в том числе, и экономическая составляющая. Средний темп роста ВВП Казахстана в 2019 году может составить в пределах 3,0-3,5%, что вполне закономерно, но если удастся перезапустить процесс роста реальных доходов населения, ВВП может выглядеть и динамичнее.

Краткосрочный торговый диапазон по доллару смотрится логичным в пределах 383-385 тенге, по евро - в рамках 433,50-435,00 тенге, по рублю - 5,89-5,99 тенге. Обращает на себя внимание тот факт, что казахстанская валюта нетипично ведет себя в паре с «россиянином» и слабеет активнее обычного.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»