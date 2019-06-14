ИАЦ «Альпари»: Событие дня – заседание Банка России и возможное снижение ключевой ставки

По данным ИАЦ «Альпари», российский рынок акций утром в пятницу уверенно торгуется в «зеленой» зоне. Индекс РТС и индекс МосБиржи прибавляют примерно 0,5%. Негативно на индексы влияет дивидендная отсечка по «Роснефти». Акции главной российской нефтяной компании снижаются на 2%. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2730-2770 пунктов.

Рубль укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,3-64,7, евро/рубль – 72,6-73,0. Евро/доллар – 1,129.

Нефть сорта Brent торгуется по $61,17 за баррель, снижаясь на 0,23%. Поддержку черному золоту оказывает новость о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Некоторые участники рынка полагают, что превышение международных резервов Банка России таргета в размере $500 млрд станет поводом для пересмотра в сторону повышения суверенного рейтинга Российской Федерации и, как следствие, рейтингов ведущих российских компаний.

Основное событие сегодняшнего дня – заседание Банка России. С нашей точки зрения, ЦБ снизит ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Это решение будет мотивировано замедлением инфляции и инфляционных ожиданий. Влияние решения регулятора на курс рубля и котировки российских акций будет минимальным. Хотя для дивидендных акций, среди которых мы, прежде всего, выделяем привилегированные акции «Сургутнефтегаза», это, конечно, плюс.

Естественно, снижение ключевой ставки Банком России приведет к снижению ставок, как по депозитам, так и по кредитам. В принципе, если все будет примерно как сейчас, то к лету следующего года ключевая ставка Банка России будет внутри таргета 6,5%. Напомним, таргет ЦБ по инфляции составляет 4%. По ключевой ставке – 6-7%. Однако у нашего базового сценария есть риск. Если торговая война США и Китая вызовет обвал фондовых и сырьевых рынков, ЦБ будет вынужден не снижать, а повышать ставку. В этом случае Brent легко может уйти на $30-35. А ключевая ставка достигнет уровня 9-10%.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»