Пара EURUSD консолидируется около 1,1290

В четверг, 13 июня, торги по евро закрылись снижением. Курс снизился после пробоя поддержки 1,1285 (трендовая линия, нижняя граница канала, 45-й градус – 1,1291). Давление на евровалюту возросло после заявлений МВФ, что прогнозы по экономике еврозоны сомнительны.

Рынок сейчас находится под влиянием нескольких факторов: вероятность снижения ставки ФРС, торговая война между США и Китаем, неопределённость с Брекзитом, а также санкции против Ирана и Венесуэлы.

Большинство основных валют торгуются в Азии в минусе. На текущий момент противоречивая техническая картина. Вероятен сценарий с обновлением минимума и отскоком к балансовой линии на 1,1290- 1,1295. Есть и другой вариант со сужающейся треугольной формацией с окончанием нисходящей волны на 1,1251. Я выбираю первый, так как стохастик находится в зоне покупок и после «бычьей» дивергенции появилась хорошая возможность вернуть цену в район 1,13.

В 11:00 мск вышел ежемесячный отчет МЭА.

В 15:30 мск США опубликуют данные об изменении объема розничной торговли за май.

В 16:15 мск в США выйдет отчет по объему промышленного производства за май.

В 15:55 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 17:00 мск США выпустит индекс настроений потребителей от университета Мичигана за июнь и заявит об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»