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Курсы валют ЦБ РФ на 15 июня: 64,4326 руб/доллар США и 72,6993 руб/евро

15 июня 2019
ЦБ РФ с 15 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,4326 руб.
  • 1 евро - 72,6993 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,0596 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1988 р. (0,31%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3148 р. (0,43%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3127 р. (0,33%).

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