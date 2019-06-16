Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 2 801,6699 руб/1 г золота и 31,1300/1 г серебра
16 июня 2019
ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 801,6699 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1300 руб.
- 1 грамм платины - 1 694,5300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 038,9700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,9500 р. (0,93%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,27%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,2400 р. (0,43%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
84,1299 р. (2,85%).
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