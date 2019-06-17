ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился на новостях из Банка России

В пятницу, 14 июня, рубль собрался с силами и нанес чувствительный удар доллару и евро. В итоге к закрытию торгов в пятницу обменный курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 20 коп. (-0,3%), до 64,38 руб., а курс евро обвалился на 64 коп. (-0,9%), до 72,17 руб. Единая европейская валюта с начала второй декады июня чувствует себя не лучшим образом, а 14 июня ее состояние, под которым подразумевается курс евро к доллару США, заметно ухудшилось на опасениях, что США введут торговые пошлины с Евросоюзом. Рубль воспользовался ситуацией и подорожал на хороших новостях из Банка России.

В пятницу состоялось заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5%. Консенсус аналитиков и мы в том числе ожидали такого решения. В Банке России принятое решение пояснили тремя основными факторами: устойчивой тенденцией к замедлению инфляции, существенным укреплением рубля с начала года и снижением проинфляционных рисков в годовом горизонте. Однако, несмотря на то, что решение о снижении ключевой ставки теоретически должно было бы ослабить рубль, «россиянин» укрепился, по всей видимости, на оптимистичных среднесрочных прогнозах ЦБ РФ по цене на нефть в 2019 году и экономическому росту в 2019-2020 годах, опубликованных также в пятницу.

Цена на нефть сорта Brent в пятницу подорожала на 0,9%, до $61,33 за баррель. На рынке, наконец-то, появилась определенность с датой встречи «ОПЕК+», которая, по заявлению министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, пройдет в начале июля. Госсекретарь США Майк Помпео в выходные попытался в интервью ответить на вопрос «Хотят ли американцы войны?», в частности, войны с Ираном, но получилось как-то неубедительно: вроде бы Трамп не хочет войны, но не исключает любого варианта развития событий. Опасения возможного военного конфликта между США и Ираном, таким образом, пока не устранены, что также подталкивает цену нефти вверх. С утра баррель Brent дорожает на 0,23%.

Полагаем, что с утра рубль может показать разнонаправленную динамику. Мы снижаем прогноз по паре доллар/рубль до 64-65,2 руб., по паре евро/рубль - до 72-73 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»