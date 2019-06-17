ИК «Фридом Финанс»: Рынок позитивно воспринял макропрогноз ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась легкой коррекцией. Отрицательная динамика была обусловлена внешним фоном. Лидерами роста стали акции Россетей (+5,15%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Роснефти (-3,32%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне: 64,20-64,60.

Банк России заявил о возможности дальнейшего смягчения. В макроэкономическом прогнозе ЦБ отметил возможность снижения инфляции в район таргета к концу года. Регулятор не исключает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. Среди рисков отмечены внешние – геополитика, цены на нефть, торговые войны. Банк России ожидает ускорения темпов роста розничного кредитования и ипотеки до 15-20% в годовом выражении. Рынком итоги заседания и макропрогноз восприняты позитивно. Рубль продолжил укрепление. Рисков для оттока средств инвесторов из рублевых облигаций и дестабилизации валютного курса из-за этого в ближайшее время не просматривается.

Акции АЛРОСЫ (-1,62%) упали до минимума за 14 месяцев. Падение происходит на большом объеме, что свидетельствует о сокращении позиций крупными игроками. С фундаментальной точки зрения, у акций нет резко негативных драйверов. Долговая нагрузка менее 1 EBITDA, рентабельность показателя EBITDA около 50%. Прогноз прибыли – 87 млрд руб. (11,8 руб. на акцию), дивидендная доходность около 6,8% при условии выплат половины прибыли акционерам. Возможен спекулятивный отскок после окончания продаж крупными игроками. Целевой уровень – 109 руб. без учета дивиденда на горизонте 12 месяцев. Рекомендация – «покупать».

Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2700-2750 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,00-65,00.