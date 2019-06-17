ИАЦ «Альпари»: Утренняя стабильность нефти приведет к нейтральному началу торгов

Основные западные фондовые индексы завершили пятницу снижением. На общем негативном фоне снизились и российские бумаги. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,69%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, на 0,44%. Среди лидеров снижения – «Роснефть» (-3,32%) и привилегированные акции «Транснефти» (-2,31%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,07%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,8%. Исключением был Австралийский ASX, который терял около 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2903 п., что на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Скромно растущие азиатские рынки при стоящей на месте нефти задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2710-2765 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов.

В пятницу цены на нефть показали совсем незначительный рост. Напряженность на Ближнем Востоке после инцидента с танкерами в Оманском проливе сохраняется. Ряд стран продолжает обвинять в происшествии Иран, который, в свою очередь, все отрицает. Но эта ситуация уже отражена в цене на нефть, и не может являться драйвером ее дальнейшего роста. Торги пятницы стартовали с отметки $60,5 за баррель марки Brent, в ходе торгов опускались к $60,2, затем росли до $61,9 и завершили неделю вблизи $61,3. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на единицу за неделю, до 788 штук, и на цены практически не повлиял. Утром понедельника торги проходили в узком горизонтальном диапазоне $61,3-61,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,9-62,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-63,3.

В отличие от рынка акций, рубль в пятницу укрепился. Одной из причин стало снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 25 б.п., до 7,5% годовых, тогда как некоторые эксперты допускали снижения сразу на 50 б.п. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,3800 руб. (-20 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,1750 руб. (-64 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1275 до 1,1210. Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет сегодня к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 71,5-72,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»