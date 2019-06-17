ИАЦ «Альпари»: Сила рубля в ОФЗ

Российский рубль на прошлой неделе сумел проигнорировать нефтяную качку просто потому, что это был нерабочий для России день, поэтому и остается как будто в стороне от общих глобальных колебаний.

Сильная позиция рубля в том, что мировые инвесторы продолжают проявлять нешуточный интерес к российским долгам. Минфин распродает ОФЗ, как горячие пирожки, этому интересу уже несколько месяцев, и спада спроса не заметно. Что это, не возвращение ли carry trade, пока США бьются в торговых войнах с Китаем и Мексикой, а РФ выглядит на этом фоне как тихий оазис? Да вполне возможно, что так и есть.

Однако в третьем квартале Минфин, скорее всего, все-таки ограничит выпуск ОФЗ с тем, чтобы оптимизировать все то, что он уже привлек. Для рубля это не хорошо и не плохо, просто как есть. Менее масштабные аукционы при хорошем спросе могут поддерживать позиции российской валюты ровно так же, как и еженедельные с тремя выпусками. Вопрос только в устойчивом интересе.

Фактор очередного налогового периода активизируется для «россиянина», вероятно, только к началу следующей недели, но и без него у рубля все отлично. Есть определенный риск со стороны сырьевого катализатора, но пока баррель Brent держится выше $60, сырье не будет давить на позиции рубля слишком сильно.

Краткосрочный торговый коридор по доллару остается актуальным в пределах 64-64,50 руб., среднесрочный все тот же, что и ранее — 64-66 руб. за доллар. Более волатильной в текущих условиях выглядит пара евро/рубль, здесь наметилась новая волна давления на евровалюту, и это способно ослабить инструмент в область 71,85 руб. за евро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»