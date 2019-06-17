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ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2720-2760 пунктов

17 июня 2019

Российский рынок акций утром в понедельник движется разнонаправленно. Индекс РТС и индекс МосБиржи торгуются около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2720-2760 пунктов.

Мешать росту российских индексов в ближайшее время будут дивидендные отсечки. Но этот фактор локальный, а вот сохраняющаяся недооцененность бумаг и ожидание смягчения политики ФРС — это фундаментальные долгосрочные «бычьи» факторы.

Рубль укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,2-64,5, евро/рубль — 72,0-72,3. Нефть сорта Brent торгуется по$61,66, понижаясь на 0,56%. Евро/доллар – 1,121.

Повторимся, наши цели на текущий год: доллар/рубль – 60-62, долларовый индекс РТС – 1500-1800. Лучшая инвестиционная идея – «Газпром», таргет на 2020 год — $10.

Как известно, у каждого президента США была своя война. Ударит ли Дональд Трамп по Ирану или он просто блефует – никто не знает. Самое интересное, как поведет себя нефть. С нашей точки зрения, повторится ситуация с Ираком, поэтому покупай на ожиданиях – продавай на событии. Brent в краткосрочном плане может превысить $80. Понятно, что если с Ираном будет как с Ираком, то потом цены на черное золото ждет коррекция.

Однако не факт, что будет именно так. Иран намного более крепкий орешек, чем Ирак. Последствия военного удара США для всего региона непредсказуемы. Однако Иран вряд ли можно рассматривать как союзника России. Мечта персов стать частью Евросоюза или что-то близкое, в Сирии у России и Ирана было просто совпадение интересов.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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