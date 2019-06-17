Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июня: 64,3187 руб/доллар США и 72,1077 руб/евро

17 июня 2019
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,3187 руб.
  • 1 евро - 72,1077 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,8776 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1139 р. (0,18%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5916 р. (0,81%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1820 р. (0,20%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес-завтрак с ведущими застройщиками и экспертами Сбербанка, 13 июня 2019 года
Юлия Кальвина: "Снижение ставок привело к росту заявок по ипотеке на 10%"
Наталья Зверева: «Цены на новостройки растут, но это не связано со счетами эскроу»
Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Застройщики готовятся к всплеску покупательского спроса на покупку жилья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги