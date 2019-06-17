Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 2 801,6699 руб/1 г золота и 31,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 801,6699 руб.

1 грамм серебра - 31,1300 руб.

1 грамм платины - 1 694,5300 руб.

1 грамм палладия - 3 038,9700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,9500 р. (0,93%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (1,27%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,2400 р. (0,43%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,1299 р. (2,85%) .

dims

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/ СИА /

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