ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций прибавил 0,5%

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 17 июня российский рынок акций в основном консолидируется. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов поднялся на 0,5% до 2752 п. Долларовый индикатор РТС прибавил те же полпроцента и достиг отметки 1348 п. Закрытие отечественных индексов на сложившемся фоне ожидается вблизи достигнутых уровней.

В лидерах роста акции Россетей, которые в ходе торгов прибавили 7,8%. Поводом могло стать предложение Россетей ускорить повышение тарифов подконтрольной ФСК ЕЭС для потребителей, подключенных к магистральным сетям напрямую. Ускоренный рост тарифа приведет к росту платежей промышленности.

Инвесторы на глобальных рынках заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС США 18-19 июня. В последнее время регулятор дал им надежду на скорое понижение процентной ставки в целях стимулирования американской экономики. Фьючерсы указывают на то, что это произойдет не на текущем заседании, а в июле или в сентябре. Тем не менее общий тон ФРС США на ближайшем заседании будет «голубиным», что уже учтено рынком. Европейские и азиатские индексы торгуются с незначительными изменениями. Спрос на риск остается умеренным.

Цены на нефть Brent стабилизировались около отметки $61,7 за баррель, тогда как Саудовская Аравия выразила надежду на продление соглашения о сокращении добычи с союзниками на вторую половину 2019 года. По нефти прогнозируется сохранение колебаний в диапазоне $60-65 за баррель в среднесрочном периоде.

Курс доллара США консолидируется в области 64,3 руб./$. В ближайшее время выхода из интервала 64-65 руб./$ по курсу доллара США не предвидится. Ориентир по курсу евро - 72-74 руб./€.