ИК «Фридом Финанс»: S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американский фондовый рынок завершил торги 14 июня снижением на фоне отрицательной динамики секторов технологий (-0,83%), энергетики (-0,74%) и сырья (-0,47%). Высокотехнологичный Nasdaq Composite опустился на 0,52%, до 7796,66 пункта. Индекс голубых фишек Dow Jones остался практически без изменений на уровне 26089,61. S&P500 отступил от 2900, потерял 0,16% и закрылся у отметки 2886,98 пункта.

Данные по промпроизводству за май зафиксировали превышения прогноза: показатель прибавил 0,4% после снижения на ту же величину в апреле. Индекс промышленного производства — это важный для инвестсообщества опережающий показатель деловой активности.



Акции Broadcom упали на 5,57% по закрытию торгов в пятницу. Причиной обвала котировок стали меньшая, чем ожидалась, квартальная выручка и ухудшение прогнозов компании на 2019 год ввиду ослабления спроса в сегменте полупроводников и давление США на крупного заказчика компании Huawei. Акции других производителей чипов также снизились: котировки Micron Technology упали на 2,16%, Advanced Micro Devices — на 3,28% и Applied Materials — на 1%.



Главным событием текущей недели будет заседание ФРС. В последние дни ожидания по снижению процентной ставки усиливаются, поскольку торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином усиливает опасения по поводу замедления американской экономики. Усугубляют ситуацию слабые статданные по рынку труда и продолжающееся снижение инфляции. Вместе с тем мы не ждем понижения процентной ставки по итогам предстоящего заседания. Большое значение для принятия решения по ставке в дальнейшем будут иметь переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на июньском заседании G20. Инвесторы ожидают от этой встречи возобновления диалога между Китаем и США по вопросам взаимной торговли.

На наш взгляд, драйвером роста рынка способен стать сигнал о скором смягчении монетарной политики ФРС, которое поможет экономике США преодолеть замедление.

Золото дешевеет на 0,3%, до $1340 за тройскую унцию. «Индекс страха» торгуется без изменений. Фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Таким образом, спрос на риск сегодня присутствует, поэтому индекс S&P500 может предпринять новую попытку закрепиться выше 2900 пунктов. Ориентир для индекса широкого рынка на предстоящие торги: 2860-2920 пунктов.

Нефтяные котировки пытались закрепиться выше $62 за баррель после сообщения об атаке на танкеры в Оманском заливе, однако это событие уже отыграно, а новых драйверов роста на данный момент не просматривается. Ориентир по ценам на нефть на текущую неделю: $60-65 за баррель.