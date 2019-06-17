«Райффайзен Капитал»: Отечественный рынок сегодня выглядит довольно уверенно

София Кирсанова, старший аналитик УК «Райффайзен Капитал»:

В понедельник, 17 июня, российский рынок незначительно подрастает, несмотря на неоднозначный внешний новостной фон и дешевеющую нефть. Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет 0,2%, а РТС дорожает на 0,4%, в то время как все азиатские площадки закрыли день преимущественно в минусе, а европейские – торгуются разнонаправленно.

Пока одни инвесторы все больше опасаются за будущее глобальной экономики в связи с распространяющимися торговыми войнами, другие предпочитают сфокусироваться на мерах монетарной поддержки, о которых сигнализируют центральные банки мировых держав. Мягкая риторика американской ФРС продолжает подогревать спекуляции на тему понижения ставки до конца года. Поэтому инвесторы с нетерпением ждут заседания Федрезерва 18-19 июня, чтобы услышать от Дж.Пауэлла подтверждение своих ожиданий. Также интерес представляют предварительные данные по июньским индексам деловой активности в США в промышленности и секторе услуг, которые будут опубликованы в пятницу, поскольку они могут дать понимание, есть ли уже негативный эффект от усиления торгового конфликта США с Китаем и другими странами.

Котировки нефти в понедельник растеряли весь свой запал и снижаются на 1,8%. Позитив, вызванный комментариями членов ОПЕК о готовности согласовать продление сокращения добычи в июле для сохранения баланса на сырьевом рынке, и поддержка со стороны обострения ситуации на Ближнем востоке, ушли на второй план из-за опасений по поводу будущего спроса на нефть в условиях торговых войн.

Отечественный рынок сегодня выглядит довольно уверенно. Поддержку индексу широкого рынка оказывают продолжающие раллировать акции компаний электроэнергетики (отраслевой индекс сегодня прибавляет 2,8%). Тем не менее сектора нефтегазовый и телекоммуникаций также торгуются в плюсе, хоть и заметно скромнее (+0,3% и +0,9% по соответствующим отраслевым индексам).