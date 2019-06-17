«Сбербанк Управление Активами» заняло первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний

АО «Сбербанк Управление Активами», дочерняя компания Сбербанка, отмечено сразу в нескольких категориях международного рейтинга финансового рынка Extel Pan-Europe Survey 2019.

«Сбербанк Управление Активами» признана лучшей в России среди компаний группы buy-side (управляющие компании, пенсионные фонды и страховые компании). Компания удерживает первую строчку в этом рейтинге уже шесть лет подряд.

Сразу три представителя «Сбербанк Управление Активами» вошли в топ-10 лучших российских аналитиков. Портфельные менеджеры Александра Фалкова и Максим Кондратьев заняли соответственно второе и третье место в рейтинге лучших российских аналитиков среди компаний группы buy-side. Также в десятку лучших вошел Евгений Линчик.

Александра Фалкова также заняла первое место в рейтинге европейских экспертов, специализирующихся на компаниях горнодобывающего и металлургического секторов, и четвертое место — в рейтинге лучших европейских аналитиков, специализирующихся на компаниях нефтегазового сектора. Максим Кондратьев занял шестое место в рейтинге лучших европейских аналитиков, специализирующихся на секторе непродовольственных розничных компаний.

Рейтинг Extel был впервые составлен в 1974 году. Он основан на результатах голосования участников мирового финансового рынка, которое проводится ежегодно с марта по май. В 2019 году в исследовании приняли участие более 14 тыс. профессионалов фондового рынка из 3,3 тыс. управляющих и 279 брокерских компаний. Этот ведущий независимый рейтинг является ориентиром для оценки аналитических команд, работающих на рынке.

Евгений Линчик, старший управляющий директор:

«Extel — одно из самых авторитетных финансовых исследований в мире. Важно, что победителей выбирает не ограниченный круг жюри, а все коллеги по цеху, высокую оценку которых заслужить непросто. Умение ʺпониматьʺ рынок — одно из ключевых для любой инвестиционной компании. Мы постоянно совершенствуем наши подходы к анализу рынка и компаний, и, на мой взгляд, именно в постоянном движении вперед — залог успеха».