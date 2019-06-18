Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы ждут заседания ФРС

18 июня 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский фондовый рынок завершает торги 17 июня в умеренном плюсе. Индекс Мосбиржи подрос на 0,2%, РТС прибавил 0,4%. Завтрашние торги, по нашему прогнозу, пройдут в боковике, поскольку мировые площадки в преддверии заседания ФРС займут выжидательную позицию, и торговая активность будет снижена. Ориентир по индексу Мосбиржи на 18 июня: 2730-2760 пунктов, по РТС: 1340-1360 пунктов.

В лидерах роста сегодня акции Интер РАО (+7,9%), Черкизово (+3,5%) и Распадской (+3,9%). В котировках Интер РАО отыгрывается вынесенное на прошлой неделе решение совета директоров направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в ПАО «Иркутскэнерго». Дивидендная доходность может составить 3,8%. Бумагам Черкизово позитивный импульс придала новость о планах реализовать несколько инвестиционных проектов в Алтайском крае и презентовать в конце лета «дорожную карту», подтверждающую расширение деятельности компании.

Глобальный фон умеренно позитивен. Ближайшие два дня спрос на рисковые активы останется сдержанным. Всплесков волатильности, способных негативно повлиять на российский рынок акций я не ожидаю. Нефть торгуется без изменений вблизи $62 за баррель. Выход ее котировок за рамки $60-65 до конца недели маловероятен.

Пара USD/RUB опустилась к 64. Рисков усиления оттока капитала из российских активов и дестабилизации валютного курса в ближайшее время не просматривается. Среднесрочный диапазон 64-66 сохраняет актуальность. Также без изменений остается и коридор для EUR/RUB: 72-74.


/ СИА /
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