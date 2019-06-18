ИАЦ «Альпари»: Оптимисты остаются на рынке в большинстве

Российский фондовый рынок в понедельник вернулся в зону роста. Индекс МосБиржи поднялся сегодня к 2748 пунктам и может пройти к 2765 пунктам, если рыночный оптимизм сохранится в силе. В то же время, видно, что сейчас ярких оптимистов на площадке мало: лето, пора отпусков и большое количество размытых ожиданий. Индекс РТС на таком фоне консолидируется вблизи 1350 пунктов, где пока и останется.

Сегодня акции «Северстали» торгуются без дивидендов, поэтому их снижение вполне закономерно. Бумаги могут консолидироваться около 1065 руб., и если позволит биржевая конъюнктура, через пару дней вернутся к повышению с целью на 1118 руб.

Акции «Россети» продолжают бурный подъем и сохраняют потенциал повышения в область 1,50 руб. С таким темпами роста это может случиться очень быстро.

Рубль сегодня торгуется смешанно в парах с иностранными валютами. Доллар США стабилен возле 64,25 руб., но может соскользнуть в область 64,10 руб. довольно свободно. Во вторник коридор колебаний тут сохраняется в пределах 64,00-64,50 руб. среднесрочный остается без изменений. В паре евро/рубль есть шансы на определенную стабилизацию вокруг 72,20 руб., но как только евро/доллар начнет качать на мировом валютном рынке, в евро/рубль тоже вернется волатильность.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»