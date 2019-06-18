ИАЦ «Альпари»: На валютном рынке сегодня будет пониженная активность

Основные фондовые индексы закрылись в понедельник разнонаправленно. На этом неоднозначном фоне российский рынок незначительно снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,18%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, всего лишь на 0,01%. Среди лидеров снижения – «Северсталь» (-5,48%) и «Полюс» (-2,12%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,09%. Утром вторника рынки стран АТР не смогли определиться с общим направлением. Австралия и Гонконг росли, Япония и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2894 п., на 0,09% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Ни утреннее поведение нефти, ни азиатские площадки не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций. Мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2705-2760 пунктов, по индексу РТС — 1325-1355 пунктов.

В понедельник цены на нефть вновь оказались под давлением, причем без всяких новостных или статистических факторов. Причиной стали продажи на финансовом рынке нефтяных деривативов. Торги стартовали с отметки $61,5 за баррель марки Brent, и к вечеру снизилась к $60,0, хотя к самому концу торгов немного восстановилась до $60,2. В ночь на вторник цена находилась в горизонтальном диапазоне $59,9-60,2. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $59,5-60,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-63,3. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 4,9 млн баррелей.

Несмотря на вчерашнюю негативную динамику нефти и рынка акций, рублю все-же удалось незначительно укрепиться. Причиной стал высокий спрос на ОФЗ. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,3200 руб. (-6 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,1550 руб. (-2 коп.). В ходе торгов доллар к рублю даже опускался до минимальных со второй половины апреля уровней. Однако отсутствие положительной динамики в нефтяных ценах делает дальнейшее укрепление рубля все более сложным. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 71,4-72,9 руб. На мировом валютном рынке сегодня будет пониженная активность в ожидании завтрашнего решения ФРС США по ставке. Вероятно, это коснется и российского рынка.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»